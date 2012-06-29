Настройка работы компонента Phoca Galery

Требуется в первую очередь помощь в настройке работы галереи. Шаблон Joomla 1.5.22. Регистрируется, но не отображается новая категория, не понятно, как грузить изображения. Сайт diamondstory.ru

Потребуется затем помощь в модификации некоторых параметров данного шаблона, переименование домена на том же хосте.

Есть работа по другим сайтам.