Настройка работы компонента Phoca Galery

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок133 просмотра

Требуется в первую очередь помощь в настройке работы галереи. Шаблон Joomla 1.5.22. Регистрируется, но не отображается новая категория, не понятно, как грузить изображения. Сайт diamondstory.ru

Потребуется затем помощь в модификации некоторых параметров данного шаблона, переименование домена на том же хосте.

Есть работа по другим сайтам.

Joomla
13 лет назад
aapp
62 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров