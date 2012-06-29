Доработки по магазину на OpenСart

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка148 просмотров

В конфигурации используется несколько подмагазинов.

-нужно изменить фоновый рисунок и фоновый цвет меню

-сделать чтобы письмо покупателю дублировалось владельцу подмагазина

13 лет назад
olson
52 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

rutovdmt
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

rutovdmt
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад