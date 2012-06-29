Необходимо выполнить перенос товаров с drupal 6 (ubercart) в drupal 7 (commerce) Товаров много. Сайты на одной площадке
Доработки по магазину на OpenСart
В конфигурации используется несколько подмагазинов.
-нужно изменить фоновый рисунок и фоновый цвет меню
-сделать чтобы письмо покупателю дублировалось владельцу подмагазина
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