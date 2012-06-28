Исправить несколько мелких ошибок в сайте на UMI

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки113 просмотров

Срочно!

Требуется исправить несколько мелких ошибок на сайте, который установлен на UMI Cms. Ошибки связаны в основном с работой поиска.

13 лет назад
userdx
Илья 
41 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров