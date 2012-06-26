Установить и настроить форум

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок155 просмотров

Здравствуйте.

Нужно установить и настроить любой бесплатный форум, желательно phpbb.

Встроить его в дизайн (поместить между статичной шапкой и футером сайта проще говоря) подобрать шаблон\стиль с подходящей цветовой гаммой.

Создать пару разделов.

Установить модуль экспорта на сайт последних тем\сообщений.

Сразу указывайте пожалуйста цену.

13 лет назад
Granin
Влад 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров