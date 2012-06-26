Создаем интернет магазин на базе Wordpress с помощью плагина WPshop Заполнив форму заказа, клиент нажимает на кнопку "Оформить заказ" – получает всплывающее сообщение: Отправляем данные... А после того, как данные отправляются, ...
Установить и настроить форум
Здравствуйте.
Нужно установить и настроить любой бесплатный форум, желательно phpbb.
Встроить его в дизайн (поместить между статичной шапкой и футером сайта проще говоря) подобрать шаблон\стиль с подходящей цветовой гаммой.
Создать пару разделов.
Установить модуль экспорта на сайт последних тем\сообщений.
Сразу указывайте пожалуйста цену.
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