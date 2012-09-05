Приватный проект для Польской Александр(Harley1990

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка128 просмотров

Надо натянуть дизайн на WP

WordPress
13 лет назад
korifey
Андрей 
43 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

POLSKOY
34 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$150
7 дней
Доволен сотрудничеством. Качественная работа и сопровождение- без проблем.
Сотрудничеством доволен. Рекомендую как честного и порядочного заказчика.

Заявки фрилансеров

POLSKOY
34 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад

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