Доработать сайт на Joomla

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Закрыт4 заявки133 просмотра

Joomla 1.5.22 Virtuemart 1.1.7

http://www.dlya-kamina.ru/spetsialnoe-predlozhenie.html На эту страницу выводится спецпредложение, надо сделать:

1. Чтоб выводилось не по 4 товара, а больше, столько сколько будет в спец предложении

2. В спецпредложении, Сделать рамку оранжевую для их фото (цвет как цвет букв в названии товара).

3. Надо сделать чтоб если цена со скидкой, то отображалось под фото две строчки Одна старая цена-перечёркнутая, а вторая действующая на данный момент.

Ваши предложения по цене и срокам?

Joomla
13 лет назад
m0965536
Татьяна 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

denkolmychenko
Ден 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
20 отзывов(-3)
13 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

denkolmychenko
Ден 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
20 отзывов(-3)
13 лет назад