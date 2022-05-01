Доработать сайт на Joomla

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http://www.dlya-kamina.ru/spetsialnoe-predlozhenie.html На эту страницу выводится спецпредложение, надо сделать:

1. Чтоб выводилось не по 4 товара, а больше, столько сколько будет в спец предложении

2. В спецпредложении, Сделать рамку оранжевую для их фото (цвет как цвет букв в названии товара).

3. Надо сделать чтоб если цена со скидкой, то отображалось под фото две строчки Одна старая цена-перечёркнутая, а вторая действующая на данный момент.

Ваши предложения по цене и срокам?