Немного переделать шаблон в Вордпресс

$10
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  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка110 просмотров

Есть шаблон - нужно переделать его под сайт - убрать коменты, поменять картинку в шапке, убрать вторичное меню в шапке(категории). все убрать с футера, кроме копирайта. Поменять название страницы - вместо HOME - Головна. Немного сузить сайдбар. В прикрепленном файле - тема и лого.

WordPress
13 лет назад
rewa
45 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

developclub
Александр 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
10 отзывов(-2)
13 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

developclub
Александр 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
10 отзывов(-2)
13 лет назад