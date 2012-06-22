Повеcить шаблон на CMS (Joomla)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок188 просмотров

В названии как бы все сказано. Есть разверстанный дизайн сайта, около 7 разных страниц, нужно подключить к Joomla как скин + при необходимости найти и подключить необходимые модули.

Предлагайте цены. Заранее сообщаю - особо разгоняться с ценой не стоит. Исполнитель будет с минимальной ценой и максимальной практикой в текущем деле.

Joomla
13 лет назад
UnVisible
41 год
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

zavrus
Роман 
43 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$99
1 день

Заявки фрилансеров

zavrus
Роман 
43 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад