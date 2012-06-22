2 задачи: 1. Нужно добавить возможность указания уникальных метатегов Title и Description для категорий Wordpress. Для каждой категории свои отдельные данные. При этом сайт должен нормально обновляться, чтобы не слетали внесенные ...
Повеcить шаблон на CMS (Joomla)
В названии как бы все сказано. Есть разверстанный дизайн сайта, около 7 разных страниц, нужно подключить к Joomla как скин + при необходимости найти и подключить необходимые модули.
Предлагайте цены. Заранее сообщаю - особо разгоняться с ценой не стоит. Исполнитель будет с минимальной ценой и максимальной практикой в текущем деле.
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