Повеcить шаблон на CMS (Joomla)

В названии как бы все сказано. Есть разверстанный дизайн сайта, около 7 разных страниц, нужно подключить к Joomla как скин + при необходимости найти и подключить необходимые модули.

Предлагайте цены. Заранее сообщаю - особо разгоняться с ценой не стоит. Исполнитель будет с минимальной ценой и максимальной практикой в текущем деле.