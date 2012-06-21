Парсер amazon

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки131 просмотр

нужен компонент парсер amazon на joomla 1.5, чтобы корректно интегрировало товары с amazon мне на сайт

Joomla
13 лет назад
best_job
Максим 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

Korvin
Сергей 
49 лет
20 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$40
1 день

Заявки фрилансеров

Korvin
Сергей 
49 лет
20 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад