Настроить шаблон на wordpress

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Закрыт6 заявок118 просмотров

Доброго времени, нужна помощь по настроки шаблона на wordpress. Необходимо сделать вывод статей на главную.

WordPress
13 лет назад
naMars
40 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров