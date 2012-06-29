Перенести сайт на Джумла

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен11 заявок179 просмотров

есть сайт http://uralservice2000.ru/, необходимо перенести его на джумлу или ворпресс со всем содержимым. Цены,сроки и предложения в скайп - swedengroupp

Joomla
13 лет назад
Pechenya
40 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

ababak1990
Алексей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$10
5 дней
Спасибо за быстрый отклик к проекту, оперативно и цены адекватные.
Адекватный заказчик

Заявки фрилансеров

ababak1990
Алексей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад