Компонент VM universal search pro (virtuemart)

Добрый день

в фильтре ставим куда нибудь галочку - отфильтровываем товар,..далее галочку убираем ...и товар в хаотичном порядке возвращается на исходную стадию..не в том виде, который был до того как мы отфильтровали.

задача сделать выдачу и фильтрацию такой же как и в vm

знание компонента и цена вопроса обязательно