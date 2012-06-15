Компонент VM universal search pro (virtuemart)

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Добрый день

в фильтре ставим куда нибудь галочку - отфильтровываем товар,..далее галочку убираем ...и товар в хаотичном порядке возвращается на исходную стадию..не в том виде, который был до того как мы отфильтровали.

задача сделать выдачу и фильтрацию такой же как и в vm

знание компонента и цена вопроса обязательно

13 лет назад
tarken
38 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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