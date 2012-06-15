Доработать сайт на Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок113 просмотров

Требуется доработать сайт на Битриксе

Требования:

Опыт работы с битриксом

Общение или переписка по скайпу

13 лет назад
lexxcorp
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров