Доработать и установить шаблон на Joomla 1.5

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен9 заявок139 просмотров

Здравствуйте!

Необходимо доделать и установит шаблон на Joomla 1.5.

В прикрепленных файлах скриншоты как есть, и как должно быть.

Joomla
13 лет назад
seo-pro
37 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

stv_freelance
31 год
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$15
1 день
Исполнитель выполнил задание четко в срок и в надлежащем виде. На все вопросы отвечал своевременно. Рекомендую!
Всё отлично.

Заявки фрилансеров

stv_freelance
31 год
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад