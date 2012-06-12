Перенос и редактирование товаров в ИМ

Нужно скопипастить некоторое количство товаров из одного инет-магазина в другой.

Затем в нашем инет магазине отредактировать катего и атрибуты уже существующих товаров.

Применое количество человек для работы около 5.

все вопросы в скайп valic21 или мне в проект.