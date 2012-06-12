Перенос и редактирование товаров в ИМ

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт13 заявок221 просмотр

Нужно скопипастить некоторое количство товаров из одного инет-магазина в другой.

Затем в нашем инет магазине отредактировать катего и атрибуты уже существующих товаров.

Применое количество человек для работы около 5.

все вопросы в скайп valic21 или мне в проект.

13 лет назад
ZakRaben
Денис 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров