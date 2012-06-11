Небольшие правки по Joomla

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Закрыт1 заявка108 просмотров

Нужно на сайт добавить карусель изображений и две ленты новостей. Все подробности при личной переписке.

Joomla
13 лет назад
sprend
Тарас 
32 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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