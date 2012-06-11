Нужно сделать две цены на товар, со скидкой и без, обе должны отображаться. Условия скидки: 1. Скидка только на товары со стоимостью менее 1000р. 2. Общая стоимость заказа должна быть не менее ...
Небольшие правки по Joomla
Нужно на сайт добавить карусель изображений и две ленты новостей. Все подробности при личной переписке.
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