Добавить видео-галерею к сайту на Drupal 7

Есть работающий сайт на Drupal 7. Необходимо добавить видео-галерею. Дизайн не требуется, только установка и настройка модулей.

Также есть ряд доработок и проектов на Drupal|Wordpress для разработки которых ищется постоянный исполнитель.

Обязательные требования:

-- опыт настройки видео-галереи на Drupal 7 с примерами работ.

-- возможность взяться за работу сегодня, 11/06 и закончить завтра 12/06 до вечера.

-- ответственность, самостоятельность, оперативность.

Стоимость обсуждается в личке. Оплата наличными по Москве или электронным/банковским переводом.