Добавить видео-галерею к сайту на Drupal 7

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки117 просмотров

Есть работающий сайт на Drupal 7. Необходимо добавить видео-галерею. Дизайн не требуется, только установка и настройка модулей.

Также есть ряд доработок и проектов на Drupal|Wordpress для разработки которых ищется постоянный исполнитель.

Обязательные требования:

-- опыт настройки видео-галереи на Drupal 7 с примерами работ.

-- возможность взяться за работу сегодня, 11/06 и закончить завтра 12/06 до вечера.

-- ответственность, самостоятельность, оперативность.

Стоимость обсуждается в личке. Оплата наличными по Москве или электронным/банковским переводом.

DrupalWordPress
13 лет назад
ateplitskaya
Анна 
44 года
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

braveheart
Александр 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$20
1 день
Быстро и профессионально. Рекомендую!
Приятно и клёво работать. Хорошее впечатление.

Заявки фрилансеров

braveheart
Александр 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад