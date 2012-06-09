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Верстка одного макета в Wordpress
Добрый день, коллеги.
Купили шаблон для Wordpress вот этот http://www.kriesi.at/themes/abundance/fade-slider/, но в него мы внесли небольшие изменения, а точнее в отдельный PSD макет. Теперь нужно эти изменения с макета внести в главную страницу шаблона.
Скриншот макета прикреплен к письму. Насчет макета – изменений не так много, шрифт можно оставить тот, что сейчас на самом шаблоне стоит, но все остальное нужно оформить точь-в-точь, как на макете.
Напишите ниже сроки и адекватную стоимость, пожалуйста. По поводу стоимости и сроков, прошу учесть, что:
1. Это пока главная страница, т.е. только одна, внутренние будут позже и их тоже дадим Вам.
2. Элементов, которые нужно внести в шаблон не так много.
С уважением.
Заявки фрилансеров
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