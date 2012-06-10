Требуется настроить Joomla 1.5.26

Проблемы две.

1. При регистрации юзера, нет не сообщения что он зарегился. Не редиректа на логин страницу.

2. Сессию юзера всего 15 минут, а нужно больше. Простое изменение цифры в админке вопроса не решило.