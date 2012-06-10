Требуется настроить Joomla.

  1. Биржа фриланса
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Завершен3 заявки125 просмотров

Требуется настроить Joomla 1.5.26

Проблемы две.

1. При регистрации юзера, нет не сообщения что он зарегился. Не редиректа на логин страницу.

2. Сессию юзера всего 15 минут, а нужно больше. Простое изменение цифры в админке вопроса не решило.

Joomla
13 лет назад
neterastudio
Александр 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

developclub
Александр 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
10 отзывов(-2)
13 лет назад
$5
1 день
Сделал как и обещал - быстро, качественно, профессионально! Мне понравилось, буду работать дальше.
Все замечательно, хорошо работать с такими людьми!

Заявки фрилансеров

developclub
Александр 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
10 отзывов(-2)
13 лет назад