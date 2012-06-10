Требуется создать сайт с интернет-магазином на Drupal. В данный момент имеется сырое техническое задание и макеты. Требуется: 1) Сконфигурировать drupal под интернет-магазин согласно техническому заданию. 2) ...
Требуется настроить Joomla.
Требуется настроить Joomla 1.5.26
Проблемы две.
1. При регистрации юзера, нет не сообщения что он зарегился. Не редиректа на логин страницу.
2. Сессию юзера всего 15 минут, а нужно больше. Простое изменение цифры в админке вопроса не решило.
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