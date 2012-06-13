Интеграция Virtuemart с сайтом на Joomla 1.5

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка126 просмотров

Необходимо произвести интеграцию VirtueMart 1.1.9 и модуля оплаты через платежную систему QIWI (разработчик shop.vampirus.ru/shop) c существующим сайтом на Joomla 1.5 (www.detective03.ru).

Краткое ТЗ в приложенном файле.

Интересует цена, сроки.

Joomla
13 лет назад
MangoWEB
Никита 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

avhada
Артур 
42 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
18 отзывов(-2)
13 лет назад
$20
1 день
Буду продолжать сотрудничество в рамках других проектов. Не смотря на разницу во времени поработали продуктивно.
Буду дальше продолжать сотрудничество. Отличний человек.

Заявки фрилансеров

avhada
Артур 
42 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
18 отзывов(-2)
13 лет назад