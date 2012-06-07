Доработка проекта на Drupal

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка139 просмотров

Требуется доработать сайт, сделанный на друпале.

Все детали в ТЗ.

Бюджет: 120

Drupal
13 лет назад
shirokov_p
Павел 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров