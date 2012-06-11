Переделать шаблон из DLE9 в WordPress

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Завершен3 заявки128 просмотров

Необходимо переделать (портировать) бесплатный шаблон из стандартной поставки движка DLE 9.* , который называется Gemini в движок WordPress

Прошу указать цену и срок

DLEWordPress
13 лет назад
pmanager
Дмитрий 
49 лет
19 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Magiq
33 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$40
2 дня
Выполнил качественно. Спасибо. Немного затянулись сроки, но результат отличный. Стоило того, чтобы подождать.

Заявки фрилансеров

Magiq
33 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад