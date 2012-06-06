Импорт CommerceML-файла в NetCat

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок107 просмотров

Нужна консультация-урок по импорту CommerceML-файла в NetCat, связь по скайпу, NetCat установлен, версия Extra, последняя, только что установлена.

CommerceML-файлы так же есть.

13 лет назад
parser_tovarov
Александр 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров