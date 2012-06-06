1.Нужно установить шаблон вордпрес 2.Установить модули соц сетей(коментарии и лайки) 3.Создать или переделать модуль галереи, нужно что бы можно было создавать много галерей в разных категориях , категорий будет 10, в каждую категорию ...
Импорт CommerceML-файла в NetCat
Нужна консультация-урок по импорту CommerceML-файла в NetCat, связь по скайпу, NetCat установлен, версия Extra, последняя, только что установлена.
CommerceML-файлы так же есть.
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