Необходимо переделать (портировать) бесплатный шаблон из стандартной поставки движка DLE 9.* , который называется Gemini в движок WordPress Прошу указать цену и срок
Проект для Дмитрия Абрамитова
Создание новой языковой версии сайта на ВП (румынский яз).
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