Проект для Дмитрия Абрамитова

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка110 просмотров

Создание новой языковой версии сайта на ВП (румынский яз).

13 лет назад
doc4u
Товий 
62 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

abramitovd
Дмитрий 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$200
7 дней
Дмитрий отлично справился со сложным проектом, всегда был на связи, умел находить решения неординарных задач и не терял присутствия духа :) Спасибо за работу.
Отличный заказчик! Четкое ТЗ, моментальная оплата. Что еще нужно фрилансеру от заказчика? :)

Заявки фрилансеров

abramitovd
Дмитрий 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад