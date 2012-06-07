Требуется создать сайт с интернет-магазином на Drupal. В данный момент имеется сырое техническое задание и макеты. Требуется: 1) Сконфигурировать drupal под интернет-магазин согласно техническому заданию. 2) ...
Доработки сайта на WebAsyst Shop-Script
Доработки сделать сайта на WebAsyst Shop-Script задание в приложение от вас сроки и бюджет
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