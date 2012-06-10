Переделать мод. последних комментариев под DLE 9.6

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки115 просмотров

Требуется переделать модуль вывода последних комментариев, чтобы работал под DLE 9.6.

Учесть следующие критерии:

- Нормальный вид ЧПУ

- Запрет бубликации комментариев на модерации

- Исправление ошибок MySQL

- Сделать кеширование модуля

- Убрать лишние запросы к БД

От вас как всегда сумма и время на выполнение.

DLEMySQL
13 лет назад
QIWI24
48 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

gremwiz
Лев 
34 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Лев опять меня выручил, заняло времени немного побольше, но и запросов у меня было больше. Выполнил все отлично. Буду работать с ним дальше, отличный человек.
Хороший заказчик... все слажено было поставлено по этому рекомендую всем !!!

Заявки фрилансеров

gremwiz
Лев 
34 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад