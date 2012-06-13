Приватно для Польской Александр (Harley1990)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка115 просмотров

Создание сайта на Wordpress.

ТЗ при обсуждении.

WordPress
13 лет назад
Poteshnova
43 года
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

POLSKOY
34 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$100
2 дня
Все четко и в срок. Без нареканий. Спасибо! Будем обращаться снова.
Было очень приятно работать с Юлией! Четко составленное задание, приятное общение, оплата в срок. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

POLSKOY
34 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад