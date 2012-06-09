Импортировать комментарии LJ в блог на WordPress

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки110 просмотров

Есть персональный блог на WordPress, записи которого кросспостятся в ЖЖ. Требуется импортировать комментарии из ЖЖ-записей в WP (не разово, а постоянно). Установлены плагины LiveJournal Crossposter и LJ Comments Import. Кросспостер работает, импорт - нет.

Пожалуйста, указывайте цену и сроки.

WordPress
13 лет назад
thproject
Дор 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

dreamwind
Николай 
44 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$70
1 день

Заявки фрилансеров

dreamwind
Николай 
44 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад