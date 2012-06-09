Готовый и работающий магазин на Joomla 1.7 и HikaShop Esential. Необходим донастроить компонент - сейчас то показывает, то нет способы доставки, и добавить выбор другого способа оплаты - картами. Встроенные модули для ...
Одеть шаблон + доработки webasyst
Задача качественно одеть шаблон, провести ряд доработок по т.з.
Только опытный программист отлично знающий webasyst
Заявки фрилансеров
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