Одеть шаблон + доработки webasyst

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки107 просмотров

Задача качественно одеть шаблон, провести ряд доработок по т.з.

Только опытный программист отлично знающий webasyst

Webasyst
13 лет назад
kati80
44 года
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров