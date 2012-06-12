DLE 9.6: Капча на скачивание аттачмента

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки147 просмотров

Требуется переписать модуль Скачивания файла

1)Требуется сделать чтоб при скачке запрашивалась Капча для скачивания файла

2)Сделать Опцию Включение и выключение

3)вынести скачивание в отдельный файл

4)Сделать включение и выключение капчи в Админке в поле "Работа с файлами" где выставляется размер файла

5)написать ЧПУ

DLE
13 лет назад
QIWI24
48 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

gremwiz
Лев 
34 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$100
1 день
Ну собственно как всегда, другого результата и не ожидал. Все быстро и качественно, иногда кажется, что у него уже есть готовые решения =)
Хороший заказчик... все слажено было поставлено по этому рекомендую всем !!!

Заявки фрилансеров

gremwiz
Лев 
34 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад