Разработка сайта (дизайн в аттаче)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт13 заявок189 просмотров

Здравствуйте

Сайт более информативный, необходимо что бы была возможность добавления и редактирования записей.

В аттаче стиль и дизайн внутренних страниц сайта, нужно что бы была возможность добавлять контент на прорисованных страницах.

13 лет назад
Mazuer
Денис 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров