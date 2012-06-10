Модифицировать компонент каталога CMS Битрикс

$166
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка94 просмотра

Необходимо модифицировать каталог в соответствии с картинками. Подробное ТЗ исполнителю. Оплата 5000 р.

13 лет назад
obidin_oleg
Олег 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров