Пошаманить над блогом на пордпресс

Найти несколько примеров шапки и установить который выберу, убрать все лишние внешние ссылки с главной страницы, установить и настроить 2 плагина которые добавляют возможность комментирования аккаунтом из социальной сети и второй который размещает кнопки "лайк" "мне нравится" тоже для соц сетей вконтакте фейсбук твиттер и остальные.