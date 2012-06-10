Пошаманить над блогом на пордпресс

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки126 просмотров

Найти несколько примеров шапки и установить который выберу, убрать все лишние внешние ссылки с главной страницы, установить и настроить 2 плагина которые добавляют возможность комментирования аккаунтом из социальной сети и второй который размещает кнопки "лайк" "мне нравится" тоже для соц сетей вконтакте фейсбук твиттер и остальные.

13 лет назад
Zaar1986
38 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров