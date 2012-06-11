Две цены в UMI.CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка114 просмотров

Нужно сделать две цены на товар, со скидкой и без, обе должны отображаться.

Условия скидки:

1. Скидка только на товары со стоимостью менее 1000р.

2. Общая стоимость заказа должна быть не менее 1000р.

13 лет назад
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Дмитрий 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров