Интегрировать и установить модуль Joomla

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки151 просмотр

Требуется интегрировать и установить модуль, а точнее интегрировать videowhisper видеочат в Joomla, привязать его к сайту. И в дальнейшем доделать чат, пожалуйста пишите Ваши сроки и предложения. Есть готовый манаул, только на английском. Нужен просто опыт работы с джумлой. В дальнейшем продолжим сотрудничество.

Мой скайп: nsk.ivan

Joomla
13 лет назад
web-nsk-profi
Алексеев 
43 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров