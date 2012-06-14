Поправки сделать сайт на Wordpresse задание в приложение от вас сроки и бюджет
Drupal 6: Сделать 3 блока на views
Нужен специалист на Drupal. Необходимо сделать 3 блока на views.
Если кратко - должны выводить определенные материалы в зависимости от текущего термина таксономии.
Более подробное ТЗ с картинками и пояснениями - на почту.
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