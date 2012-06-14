Drupal 6: Сделать 3 блока на views

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Закрыт7 заявок94 просмотра

Нужен специалист на Drupal. Необходимо сделать 3 блока на views.

Если кратко - должны выводить определенные материалы в зависимости от текущего термина таксономии.

Более подробное ТЗ с картинками и пояснениями - на почту.

Drupal
13 лет назад
VVitovt
Тицкий 
42 года
14 лет в сервисе
Был
год назад

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