Нужна доработка сайта на joomla

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок164 просмотра

www_analeoni_com/new/

- На главую из каталога нужно вывести 6 хитов продаж, создать блок. Если нужно покажу визуально как вывести.

- На внутренней странице в самом товаре сделать внизу блок "Еще товары из этой категории"

- Когда добавляем платье в избранное, то заходя в избранное там нужно сделать кнопку "Уточнить о наличии выбранных платьев". При нажатии заполняется форма обратной связи и уходит админу вопрос о наличии платьев из избранного

есть еще другие правки, о них напишу лично

Joomla
13 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров