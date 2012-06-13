Нужна доработка сайта на joomla

www_analeoni_com/new/

- На главую из каталога нужно вывести 6 хитов продаж, создать блок. Если нужно покажу визуально как вывести.

- На внутренней странице в самом товаре сделать внизу блок "Еще товары из этой категории"

- Когда добавляем платье в избранное, то заходя в избранное там нужно сделать кнопку "Уточнить о наличии выбранных платьев". При нажатии заполняется форма обратной связи и уходит админу вопрос о наличии платьев из избранного

есть еще другие правки, о них напишу лично