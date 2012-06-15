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Перенести готовый сайт на новый движок
Сайт - www.kraskimusic.com нужно перенести ОДИН в ОДИН на новый движок. Старый движок не удобный и не пропускает через админку файлы размером больше 8 мб. На старом движке не получается сделать нормальную и удобную регистрацию. Выдает ошибки, при регистрации и через раз не пропускает фотографии при попытке зарегистрироваться.
Хотим полностью поменять движок. Сохранить функциональность и дизайн ОДИН к ОДНОМУ.
Что можете предложить?
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