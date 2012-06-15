Перенести готовый сайт на новый движок

Сайт - www.kraskimusic.com нужно перенести ОДИН в ОДИН на новый движок. Старый движок не удобный и не пропускает через админку файлы размером больше 8 мб. На старом движке не получается сделать нормальную и удобную регистрацию. Выдает ошибки, при регистрации и через раз не пропускает фотографии при попытке зарегистрироваться.

Хотим полностью поменять движок. Сохранить функциональность и дизайн ОДИН к ОДНОМУ.

Что можете предложить?