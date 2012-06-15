Перенести готовый сайт на новый движок

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок159 просмотров

Сайт - www.kraskimusic.com нужно перенести ОДИН в ОДИН на новый движок. Старый движок не удобный и не пропускает через админку файлы размером больше 8 мб. На старом движке не получается сделать нормальную и удобную регистрацию. Выдает ошибки, при регистрации и через раз не пропускает фотографии при попытке зарегистрироваться.

Хотим полностью поменять движок. Сохранить функциональность и дизайн ОДИН к ОДНОМУ.

Что можете предложить?

13 лет назад
aliakseiv
53 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров