Нужно перенести сайт на Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок166 просмотров

Здравствуйте, ув. коллеги.

Сайт http://www.isp-group.ru/ нужно поставить на Джумлу, сохраняя ссылки и слайдер на главной.

От Вас стоимость, сроки и версия Джумлы.

Joomla
13 лет назад
web-soft
Эдуард 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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