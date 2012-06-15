Настроить компоненты в joomla 1.6

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок135 просмотров

на хостинг установлена joomla 1.6 и компоненты

сам шаблон выглядит так http://livedemo00.template-help.com/joomla_39012/

сайт не настроеный так http://imperator.kz/

сайт нужно настроить как в оригинале, т.е. все компоненты и галлереи и объяснить как редактировать контент в них.

срок 1 день

Joomla
13 лет назад
ferrado
38 лет
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров