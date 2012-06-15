Знаток joomla! высшей категории Необходим для доработки интернет-магазина. Результат работы необходим до понедельника. Оплата по факту.
Настроить компоненты в joomla 1.6
на хостинг установлена joomla 1.6 и компоненты
сам шаблон выглядит так http://livedemo00.template-help.com/joomla_39012/
сайт не настроеный так http://imperator.kz/
сайт нужно настроить как в оригинале, т.е. все компоненты и галлереи и объяснить как редактировать контент в них.
срок 1 день
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