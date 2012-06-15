Поправки сделать сайт на Wordpresse задание в приложение от вас сроки и бюджет
Mosets Tree на Joomla 1.0.X
Сайт www.solidarnost.info.
Конкретно задача. Есть главная страница, страницы агентств, страницы станций метро и все остальные страницы.
У главной страницы, страницах агентств и страницах метро нужно заменить тайтлы, дескрипшны, киворды, тег h1 и текст под хлебными крошками в соответствии с вышескинутыми значениями.
У всех остальных страниц сайта оставить всё так, как есть сейчас.
1) Главная страница.
Агентства недвижимости Москвы: адреса, телефоны, сайты, отзывы, рейтинги </p><p><meta name="description" content="Список риэлторов и агентств </p><p>недвижимости с адресами, телефонами, сайтами и отзывами" /> </p><p><meta name="keywords" content="агентство </p><p>недвижимости,москва,список,отзывы" /> </p><p><h1>Агентства недвижимости Москвы </p><p>Текст: В Москве работают более 1 000 агентств недвижимости. Все они имеют разную репутацию. Одни работают честно и качественно, увеличивая тем самым свой рейтинг и доверие клиентов. Другие же идут по пути мошенничества или обмана. Наш сайт создан для того, чтобы помочь Вам сориентироваться среди огромного количества агентств недвижимости Москвы. Вы можете найти список агентств в районе ближайшей станции метро, почитать отзывы о риэлторах и выбрать самых надежных. Если же у Вас есть опыт работы с тем или иным агентством, Вы можете оценить его работу и оставить отзыв. </p><p> </p><p>2) Подстраницы станций метро. </p><p>примеры страниц: </p><p>- <a href="http://www.solidarnost.info/index.php?option=com_mtree&task=listcats&cat_id=42&Itemid=4">http://www.solidarnost.info/index.php?option=com_mtree&task=listcats&cat_id=42&Itemid=4</a> </p><p>- <a href="http://www.solidarnost.info/index.php?option=com_mtree&task=listcats&cat_id=44&Itemid=4">http://www.solidarnost.info/index.php?option=com_mtree&task=listcats&cat_id=44&Itemid=4</a> </p><p><title>Агентства недвижимости Москвы на станции метро </p><p>[НазваниеСтанцииМетро] </p><p><meta name="description" content="Список риэлторов и агентств </p><p>недвижимости с адресами, телефонами, сайтами и отзывами на станции </p><p>метро [НазваниеСтанцииМетро]" /> </p><p><meta name="keywords" content="агентство </p><p>недвижимости,москва,список,отзывы,[НазваниеСтанцииМетро]" /> </p><p><h1>Агентства недвижимости Москвы на станции метро [НазваниеСтанцииМетро] </p><p>Текст: На станции метро [СтанцияМетроНазвание] найдено агентств недвижимости: [КоличествоАгентств]. </p><p>Вы можете выбрать агентство недвижимости в районе станции метро </p><p>[СтанцияМетроНазвание] с учетом отзывов людей, которые ранее </p><p>пользовались его услугами, а также просмотреть контактную информацию </p><p>агентств: адреса, телефоны, сайты. </p><p> </p><p>3) Подстраница агентства. </p><p>примеры страниц: </p><p>- <a href="http://www.solidarnost.info/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=1046&Itemid=4">http://www.solidarnost.info/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=1046&Itemid=4</a> </p><p>- <a href="http://www.solidarnost.info/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=6&Itemid=4">http://www.solidarnost.info/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=6&Itemid=4</a> </p><p><title>Агентство недвижимости [НазваниеАгентстваНедвижимости]: </p><p>отзывы, адрес, телефоны, сайт </p><p><meta name="description" content="Агентство недвижимости </p><p>[НазваниеАгентстваНедвижимости]" /> </p><p><meta name="keywords" content="агентство </p><p>недвижимости,[НазваниеАгентстваНедвижимости],москва,отзывы,сайт,телефон, </p><p>адрес"/ > </p><p><h1>Агентство недвижимости [НазваниеАгентстваНедвижимости] </p><p>Текст: Вы можете прочитать отзывы об агентстве </p><p>[НазваниеАгентстваНедвижимости]. Если Вы уже пользовались услугами </p><p>риэлторов из агентства [НазваниеАгентстваНедвижимости], то Вы можете </p><p>сами отставить отзыв о нем и оценить работу его сотрудников. </p><p> </p><p>Вопросы/цена?</p>
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте, ув. коллеги. Сайт http://www.isp-group.ru/ нужно поставить на Джумлу, сохраняя ссылки и слайдер на главной. От Вас стоимость, сроки и версия Джумлы.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется доработать сайт на Битриксе Требования: Опыт работы с битриксом Общение или переписка по скайпуСистемы управления (CMS)5 заявокЗакрыт13 лет назад
Сайт - www.kraskimusic.com нужно перенести ОДИН в ОДИН на новый движок. Старый движок не удобный и не пропускает через админку файлы размером больше 8 мб. На старом движке не получается сделать нормальную и удобную ...Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт13 лет назад
Верстка и интеграция внутренних страниц сайтаСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужен специалист на Drupal. Необходимо сделать 3 блока на views. Если кратко - должны выводить определенные материалы в зависимости от текущего термина таксономии. Более подробное ТЗ с картинками и пояснениями - на почту.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт13 лет назад
Информационно-аналитическому изданию требуется создание базы данных клиентов ( желательно на базе Access). Основные требования: 1. Возможность работы нескольких пользователей одновременно. 2. Ограничение прав пользователя. 3. Возможность регистрации нескольких видов деятельности для ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт13 лет назад
Сайт по розыгрышу призов, примеры покажу. ТЗ вышлю по запросу. Оплата по факту. Подробности в скайпе: max-oryolСистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $60
Вот ссылка на тз на Google doc: https://docs.google.com/document/d/1MyjxhK4fxyBe46a563IrRLA9RsWo1l8KfCWrhv2KJj8/edit Если не открывается попробуйте через ие.Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $250
Нужна верстка макета сайта под управлением ABO.CMS Верстка на DIV-ах. Желательно иметь опыт работы с данной CMSСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт13 лет назад