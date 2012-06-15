Mosets Tree на Joomla 1.0.X

Сайт www.solidarnost.info.

Конкретно задача. Есть главная страница, страницы агентств, страницы станций метро и все остальные страницы.

У главной страницы, страницах агентств и страницах метро нужно заменить тайтлы, дескрипшны, киворды, тег h1 и текст под хлебными крошками в соответствии с вышескинутыми значениями.

У всех остальных страниц сайта оставить всё так, как есть сейчас.

1) Главная страница.

Агентства недвижимости Москвы: адреса, телефоны, сайты, отзывы, рейтинги </p><p><meta name="description" content="Список риэлторов и агентств </p><p>недвижимости с адресами, телефонами, сайтами и отзывами" /> </p><p><meta name="keywords" content="агентство </p><p>недвижимости,москва,список,отзывы" /> </p><p><h1>Агентства недвижимости Москвы </p><p>Текст: В Москве работают более 1 000 агентств недвижимости. Все они имеют разную репутацию. Одни работают честно и качественно, увеличивая тем самым свой рейтинг и доверие клиентов. Другие же идут по пути мошенничества или обмана. Наш сайт создан для того, чтобы помочь Вам сориентироваться среди огромного количества агентств недвижимости Москвы. Вы можете найти список агентств в районе ближайшей станции метро, почитать отзывы о риэлторах и выбрать самых надежных. Если же у Вас есть опыт работы с тем или иным агентством, Вы можете оценить его работу и оставить отзыв. </p><p> </p><p>2) Подстраницы станций метро. </p><p>примеры страниц: </p><p>- <a href="http://www.solidarnost.info/index.php?option=com_mtree&task=listcats&cat_id=42&Itemid=4">http://www.solidarnost.info/index.php?option=com_mtree&task=listcats&cat_id=42&Itemid=4</a> </p><p>- <a href="http://www.solidarnost.info/index.php?option=com_mtree&task=listcats&cat_id=44&Itemid=4">http://www.solidarnost.info/index.php?option=com_mtree&task=listcats&cat_id=44&Itemid=4</a> </p><p><title>Агентства недвижимости Москвы на станции метро </p><p>[НазваниеСтанцииМетро] </p><p><meta name="description" content="Список риэлторов и агентств </p><p>недвижимости с адресами, телефонами, сайтами и отзывами на станции </p><p>метро [НазваниеСтанцииМетро]" /> </p><p><meta name="keywords" content="агентство </p><p>недвижимости,москва,список,отзывы,[НазваниеСтанцииМетро]" /> </p><p><h1>Агентства недвижимости Москвы на станции метро [НазваниеСтанцииМетро] </p><p>Текст: На станции метро [СтанцияМетроНазвание] найдено агентств недвижимости: [КоличествоАгентств]. </p><p>Вы можете выбрать агентство недвижимости в районе станции метро </p><p>[СтанцияМетроНазвание] с учетом отзывов людей, которые ранее </p><p>пользовались его услугами, а также просмотреть контактную информацию </p><p>агентств: адреса, телефоны, сайты. </p><p> </p><p>3) Подстраница агентства. </p><p>примеры страниц: </p><p>- <a href="http://www.solidarnost.info/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=1046&Itemid=4">http://www.solidarnost.info/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=1046&Itemid=4</a> </p><p>- <a href="http://www.solidarnost.info/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=6&Itemid=4">http://www.solidarnost.info/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=6&Itemid=4</a> </p><p><title>Агентство недвижимости [НазваниеАгентстваНедвижимости]: </p><p>отзывы, адрес, телефоны, сайт </p><p><meta name="description" content="Агентство недвижимости </p><p>[НазваниеАгентстваНедвижимости]" /> </p><p><meta name="keywords" content="агентство </p><p>недвижимости,[НазваниеАгентстваНедвижимости],москва,отзывы,сайт,телефон, </p><p>адрес"/ > </p><p><h1>Агентство недвижимости [НазваниеАгентстваНедвижимости] </p><p>Текст: Вы можете прочитать отзывы об агентстве </p><p>[НазваниеАгентстваНедвижимости]. Если Вы уже пользовались услугами </p><p>риэлторов из агентства [НазваниеАгентстваНедвижимости], то Вы можете </p><p>сами отставить отзыв о нем и оценить работу его сотрудников. </p><p> </p><p>Вопросы/цена?</p>