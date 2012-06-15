Установить шаблон, возможно подправить по мелочам.

Что требуется: поставить шаблон вот этот: http://themefuse.com/wp-themes-shop/qlassik/ заменить графику, ну и так, по мелочи...

К сведению: с цмс я знаком (делал и сайт и магазин) просто щаз занят другой формой творчества, поэтому и обращаюсь к данному ресурсу.

На самом деле очень бы хотелось найти напарника, в идеале HTML кодера с JS (например http://www.ok-studios.de), т.к. есть несколько прожектов которые ждут реализации, а один я буду все это делать очень долго т.к. хуманитарий.

Зачем напарника, а почему не по каждому пшику сюда обращаться? - Отвечаю работать с человеком который периодически отвлекается на более крутые прожекты - достаточно напряжно, и к тому же с таким пхп программистом я уже работаю...

PS

Бюджет обсуждаем.