Добрый день! Сайт html/php Необходимо добавить html/css Checkbox'ы в форму обратной связи и подкорректировать php обработчик формы чтобы письма уходили с данными от чекбоксов.
- Веб-программирование5 заявокЗакрытгод назад
Добрый день! Имеется старый интернет магазин на Virtuemart с допиленными красивыми фильтрами товаров ( на аяксе) , корзиной, экспортом/импортом/изменением товаров через загрузку excel базы, блогом и т.д Необходимо перенести сайт с сохранением визуальной части, функционала, на ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день! Имеется старый сайт на joomla 1.5 Необходимо подкрутить шаблон css чтобы сайт был mobile-friendly во всех сервисах как пример https://search.google.com/test/mobile-friendly Прилагаю фото того что сейчас выдает при проверке на мобаил френдлиHTML-верстка5 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день! Сайт Joomla 1.5 Virtuemart1 Перестали уходить письма с повторными заказами ( при первой регистрации и отправке 1го заказа все уходит, если еще раз разместить заказ на этой учетной записи - не уходит ) ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Сделать перевод юридического документа с русского на иврит А4Переводы7 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Необходимо сделать качественный перевод 1700 символов на французский. Тема исцеление, медитация.Переводы12 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Необходимо создать 2 тематических рекламных баннера А5 в цветовом и дизайнерском исполнении исходя из цветовой гаммы сайта + дополнительные элементы, которые будут предоставлены. (пример доп элементов: цветок лотуса + фото человека + текст). ...Баннеры1 исполнительЗавершен5 лет назад
Добрый день! Необходимо создать 2 тематические рекламные банера в цветовом и дизайнерском исполнении исходя из цветовой гаммы сайта + дополнительные элементы, которые будут предоставлены. (пример доп элементов: цветок лотуса + фото человека) Баннер на 1 ...Дизайн продукции19 заявокЗакрыт5 лет назад
Приветствую! Сайт J1.5 + virtuemart Нужен переезд сайта на новый сервер Hetzner так как наш сервер (на том же Hetzner ) скоро перестанет поддерживаться и хетзнер просит переехать в ближайшее время Т.Е нужна помощь с переездом новый сервер ...Системное администрирование13 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! При заходе на сайт (Joomla 1.5) , [u]редко[/u], но выскакивает popup окно со спамной рекламой. При заходе с пк рекламы нет. Реклама нацелена на пользователей мобильных устройств, так как перейдя по ней предлагается оформить ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Ищу профессионала. Необходимо чтобы человек на фото (исполнителю пришлю без размытия нижней части) был в 4х любых позах со второй фото. Для лица с первой фото нужно найти тело которое будет иметь жестикуляцию как на ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен6 лет назад
Добрый день! сайт на Joomla 1.5 Необходимо прикрутить бесконечную прокрутку страницы вниз с подгрузкой контента. Можно сделать через jscroll.js или infiniteajaxscroll https://infiniteajaxscroll.com/examples/basic/page1.html Прошу сразу указывать стоимость работыВеб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Сайт J1.5 В материалах (на 1ой странице) размещены ~ 40 видео youtube (по 3 вряд) через iframe который предлагает сам youtube при шеэринге, iframe'ы в контейнерах див, блоками. Необходимо сделать плавную подгрузку контента при скроллинге страницы ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Сайт HTML , на сайте простейшая форма обратной связи. Необходимо привязать данные из поля select к php обработчику письма (фаил покажу), чтобы получать в письме выбранное из поля select.Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Добрый день! Необходимо проанализировать и помочь разобраться в причине низких позиций и практически отсутствующего трафика на сайте. Необходим опытный человек. Прошу указывать обязательно стоимость работы.Поисковые системы (SEO)20 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! 8700 символов цена 30р/1000 Текст должен быть выполнен в соседних ячейках от оригинала. (Excel) Текст - описание товаров. Задача уникализировать текст (по адвего), но с сохранением смысла.Рерайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день! Joomla 1.5 , компонент Joomgallery. Необходимо сделать возможность перелистывать фото при открытии самого фото (joomgallery) нажимая на него ( как пример в левую часть назад, в правую часть следующее фото), а также сортировку ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Сайт HTML Необходимо прикрепить рекапчу к форме или ханиспот, чтобы остановить спам. Адрес сайта с формой в word документе. (чтобы не индексировать url) Прошу обязательно указывать цену и срок.Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день! Joomla 1.5 VM1 - Необходимо добавить возможность массового изменения категории товара, а именно задавать сразу несколько категорий для 1 товара массово (сразу на 100-300 товаров). Чтобы не открывать каждый товар и не указывать в разделе ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день! Фильтр товаров формирует кучу ссылок, которые необходимо закрыть от индексации. Ссылки вида domen.ru/category/type-1/brand-1/color-1 должны индексироваться, а вот ссылки вида domen.ru/category/type-1-2/brand-1-2-3/color-1-2 и т.д уже не должны, т.е те ссылки которые имеют множественные параметры в (type brand color) нужно ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад