tarken

Владимир tarken

 
36 летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
sva425
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$30
10 баллов
5 лет назад
2 рекламных баннера (1 сторона) с текстом.
Отличный заказчик с интересными проектами, адекватным общением и своевременной оплатой. Мои рекомендации!
Виталий большой молодец! Настоящий профессионал и творческий человек! Рекомендую в белый список! Приятный в общении! Гарантированно буду сотрудничать в будущем!
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Buchara20
Антон 
26 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$25
10 баллов
6 лет назад
Требуется профессиональная обработка мастера-профессионала фотошопа
Владимир изначально сомневался в моих силах: потяну ли я его работу. Оно и понятно было: у меня в портфолио не было подобных работ, по котором можно было сказать: "О! Это то, что нужно, могу доверить ему эту работу!". Ведь часто бывает такое, что умения есть, а практики, чтобы показать работу в народ - нет. Но я рад, что Владимир оказался понимающим человеком, который смог мне довериться и в конце концов остался доволен работой! Рад, что оправдал доверие :) По средствам не обидел и спокойно принял небольшое повышение цены за работу за вполне обоснованные правки. Спасибо Вам за сотрудничество. Мне было приятно с Вами работать!
Антон, отличный специалист! Открытый и воспитанный человек в общении! Добропорядочный и усердный! Даже столкнувшись со сложной задачей не бросил и доработал до идеала! Чувствовалось, что сам Антон хочет сделать хорошо, а это очень важно! 100% рекомендую в вайтлист исполнителей! Оценка 10/10 Спасибо
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balv
32 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$2
10 баллов
6 лет назад
Привязать поле select к php обработчику писем
Владимир очень точно объяснил задачу, сразу предоставив все необходимые данные, быстро и без лишних вопросов принял выполненную работу и так же быстро ее оплатил. Рекомендую!
Все быстро, четко, профессионально. Только положительное впечатление. Рекомендую на все 100%
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valyaspera
Валентина 
30 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
3 отзыва
$2
10 баллов
7 лет назад
Рерайт описаний товара 8700символов
Всё понравилось, была оказана небольшая помощь в выполнении заказа. Рекомендую!
Все ок, спасибо. Рекомендую к сотрудничеству.
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tizis
Роман 
26 летКазахстан
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$8
10 баллов
7 лет назад
Прикрепить гугл рекапчу к форме или сделать ханиспот от ботов
Все хорошо.
Роман проявил себя как грамотный специалист и приятный в общении человек. Могу смело рекомендовать к работе.
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