Владимир изначально сомневался в моих силах: потяну ли я его работу. Оно и понятно было: у меня в портфолио не было подобных работ, по котором можно было сказать: "О! Это то, что нужно, могу доверить ему эту работу!". Ведь часто бывает такое, что умения есть, а практики, чтобы показать работу в народ - нет. Но я рад, что Владимир оказался понимающим человеком, который смог мне довериться и в конце концов остался доволен работой! Рад, что оправдал доверие :) По средствам не обидел и спокойно принял небольшое повышение цены за работу за вполне обоснованные правки. Спасибо Вам за сотрудничество. Мне было приятно с Вами работать!