2 рекламных баннера (1 сторона) с текстом.

БаннерыЗавершен23 заявки400 просмотров
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Добрый день!

Необходимо создать 2 тематических рекламных баннера А5 в цветовом и дизайнерском исполнении исходя из цветовой гаммы сайта + дополнительные элементы, которые будут предоставлены. (пример доп элементов: цветок

лотуса + фото человека + текст). Цвета яркие и сочные. 

Необходим профессиональный творческий подход.  Прошу указывать стоимость Вашей работы за 2 баннера в заявке.

Спасибо.

5 лет назад
tarken
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
sva425
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 дней назад
5 лет назад
$30
1 день
WMZ
Виталий большой молодец! Настоящий профессионал и творческий человек! Рекомендую в белый список! Приятный в общении! Гарантированно буду сотрудничать в будущем!
Отличный заказчик с интересными проектами, адекватным общением и своевременной оплатой. Мои рекомендации!
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