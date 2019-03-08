Дизайн коммерческого предложения

1) Сделать фото как в этом посте https://www.instagram.com/p/BuG05bmnJdM/ - только фото и подпись другая будет. Название шрифта определить самому. Исходников в psd нет. 2) Сделать фото как в этом посте https://www.instagram.com/p/BuWUYUtHb_X/ - только подпись другая. Есть паттерн в ...