Нарисовать баннер под акцию (матрасы)

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жду ваших ставок за задание и примеры работ. мы нацелены на продолжительное сотрудничество. оплата на киви или вебмани.