Нарисовать баннер под акцию (матрасы)

Нужно нарисовать аватарку для группы, главный пост-закреп и обложку для группы в VK. Прошу скидывать цену и срок. Подробности по работе в скайпе.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нарисовать баннер под акцию на матрасы адмирал латекс:
https://shkaf.today/matrasi_i_tovary_dlya_sna/matrasy/admiral-lateks
условие акции: скидка 10% на матрасы всех размеров адмирал латекс до конца марта
баннер должен хорошо вписываться в стиль сайта https://shkaf.today. нужен в двух форматах: для браузерной и мобильной версий сайта.
жду ваших ставок за задание и примеры работ. мы нацелены на продолжительное сотрудничество. оплата на киви или вебмани.
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