Разработать 2 баннера для сайта

Здравствуйте Нужно создать постер игры, как на вложенном примере, это с нашего прошлого проекта. 1. Название игры 2. Классный шрифт 3. Прикольный фон Некоторые картинки для фона скину, что могут пригодится при создании, но можно и лучше если нарисовать что-нибудь ...