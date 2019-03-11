Баннеры

$30
БаннерыЗавершен4 заявки134 просмотра
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для сайта рекламно-производственной компании баннеры на тему "дизайн и проектирование" и монтаж и сервис"

5 лет назад
dmitrievee
Евгений 
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
MarinaPA
Марина 
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
11 дней назад
5 лет назад
$30
4 дня
Отличная работа! Рекомендую!
Хороший, адекватный заказчик, всем рекомендую к сотрудничеству.
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