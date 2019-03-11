Всего 100 креативов Тематика: Лидогенерация ( Привлечение клиентов из интернет в любой бизнес ) [b]Тз [/b] 1. Для одинаковых по смыслу запросов разработать дизайн креатива. ( тексты предоставлю в эксель таблице [u]всего их 20 [/u]) 2.[b]Требования к креативам:[/b] Сочная, яркая, ассоциативная с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
для сайта рекламно-производственной компании баннеры на тему "дизайн и проектирование" и монтаж и сервис"
- Похожие заказы
- Баннеры30 заявокЗакрыт5 лет назад
Я веду несколько аккаунтов в интсаграме. Мне необходимо разработать универсальные шаблоны для наполнения их картинками и текстами в psd формате для фотошопа. Шаблоны нужны для актуальных историй и также плашки на фото в ленте, на ...Баннеры18 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно изменить пропорции баннера без потери качества на 930*60 , оставив только один слайд с текстом 2,1% daily 15 days и добавить второй слайд Insurance 1000$ from Millioninvestor.com Работу желательно выполнить в кратчайшие сроки.Баннеры6 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно отрисовать с десяток банеров, простой коллаж из картинок с необходимым размеров, пример в прикрепленном фалеБаннеры30 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно для сайта торгового центра сделать 2-3 слайда. Цены и сроки.Баннеры1 исполнительЗавершен5 лет назад
нужно сделать шапку в вк, группа, детский клуб, с многочисленной функциональностьюБаннеры46 заявокЗакрыт5 лет назад
Привет всем. Для интернет-магазина требуется создать 3-4 стильных не сложных баннера Что такое стильных - чтоб отлично смотрелся на общей картинке сайта Что такое не сложный - это значит, что вам не придется изобретать колесо. - смартфон ...Баннеры40 заявокЗакрыт5 лет назад
Оформление объявления для рекламы инстаграмм,тематика детская одеждаБаннеры9 заявокЗакрыт5 лет назад
- $4
Есть фото гарантийного талона, надо учитывая требования печатающей организации перенести текст на А5 формат для распечатки.Баннеры1 исполнительЗавершен5 лет назад
Требуется нарисовать 4 баннера: Баннер: 870x90 Два баннера: 270х270 Баннер: 262х798 Баннеры разных тематик, поэтому это не ресайз Прикрепляйте сроки, время и примеры работ. В личку писать не нужно. Если вы не готовы взяться за проект сегодня - оставлять заявку не ...Баннеры13 заявокЗакрыт5 лет назад