Сделать стильные не сложные баннеры

БаннерыЗакрыт40 заявок338 просмотров
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Привет всем. Для интернет-магазина требуется создать 3-4 стильных не сложных баннера

Что такое стильных - чтоб отлично смотрелся на общей картинке сайта

Что такое не сложный - это значит, что вам не придется изобретать колесо. - смартфон + фон + текст.

Условие - чтоб такой баннер я не нашел на других сайтах.

Предлагайте пожалуйста свои цены в сообщениях или отзывах.

Ориентиры работ во вложении

5 лет назад
goerg-3
37 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
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