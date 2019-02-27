Сделать стильные не сложные баннеры

Привет всем. Для интернет-магазина требуется создать 3-4 стильных не сложных баннера

Что такое стильных - чтоб отлично смотрелся на общей картинке сайта

Что такое не сложный - это значит, что вам не придется изобретать колесо. - смартфон + фон + текст.

Условие - чтоб такой баннер я не нашел на других сайтах.

Предлагайте пожалуйста свои цены в сообщениях или отзывах.

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