Баннер + ресайзы в формате HTML5 для Adwords

Мы продаем музыкальные инструменты. Нужно разработать баннер [b]для барабанного бренда Premier[/b] [u]Что должно быть на баннере:[/u] 1. Британська якість та благородність 2. Використовують: MASSIVE ATTACK / PETER GABRIEL / JETHRO TULL 3. Барабани Premier - кращий вибір! Название муз груп - ...
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Есть общий концепт продукта. Используя его, создать баннер для Adwords. Ресайзы 728x90 300x250 160x600 240x400 120x600 336x280 468x60. Также вва размера 1200x628 , 1200x1200 формат .jpg для адаптивных объявлений
Продукт - витаминный комплекс для тех, кто сидит на диете, сделано в Германии.
Что должно обязательно быть:
1.Глюкоз Виталь - 11 витаминов и Хром Для тех, кто сидит на Диете.
2.Упаковка
3. Предупредительная надпись ПЕРЕД УПОТРЕБЛЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ
ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
САМОЛЕЧЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНЫМ ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ
4. Кнопка "Подробнее"
P.S. Фото девушки выкуплено, макет вышлю в слоях
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