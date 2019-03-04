Баннер + ресайзы в формате HTML5 для Adwords

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Продукт - витаминный комплекс для тех, кто сидит на диете, сделано в Германии.

Что должно обязательно быть:

1.Глюкоз Виталь - 11 витаминов и Хром Для тех, кто сидит на Диете.

2.Упаковка

3. Предупредительная надпись ПЕРЕД УПОТРЕБЛЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

САМОЛЕЧЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНЫМ ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

4. Кнопка "Подробнее"

P.S. Фото девушки выкуплено, макет вышлю в слоях